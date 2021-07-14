Yemen'de hükümet güçleri Marib'deki Rahbe ilçesinin merkezini kontrol altına aldı
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Yemen'de hükümet güçleri Marib'deki Rahbe ilçesinin merkezini kontrol altına aldı

Yemen'de hükümet güçleri Marib'deki Rahbe ilçesinin merkezini kontrol altına aldı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Yemen hükümetine bağlı güçler, ülkenin orta kesimindeki Marib iline bağlı Rahbe ilçesinin merkezini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Yemen hükümetine bağlı güçler, ülkenin orta kesimindeki Marib iline bağlı Rahbe ilçesinin merkezini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Kayzan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rahbe ilçesinin merkezinin, İran'ın desteklediği Husilerden kurtarıldığını belirtti.

Yemen'in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Temsilcisi Muhammed Cumeyh ise ordu ve direniş güçlerinin ilçenin merkezinde kontrolü sağladığını ve Husilerin tamamının ilçeden çıktığını dile getirdi.

Cumeyh, "Bu topraklar bizimdir ve buraya bizim seçtiklerimizin dışında kimse hükmedemeyecek." ifadesini kullandı.

Hükümet güçlerinin stratejik Marib'deki bu başarısı, Husilerin vilayete aylar önce yoğunlaştırdığı saldırılardan bu yana en belirgin ilerleme sayılıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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