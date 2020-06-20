Yemen'de hükümet güçleri ile GGK arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
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Yemen'de hükümet güçleri ile GGK arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı unsurlar arasında Ebyen kentinde çıkan çatışmada, hükümet güçlerine bağlı bir polis amiri hayatını kaybetti.

Yemen'de hükümet güçleri ile GGK arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
20.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:05

Yemen'de hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı unsurlar arasında Ebyen kentinde çıkan çatışmada, hükümet güçlerine bağlı bir polis amiri hayatını kaybetti.

Yemen İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümet güçleri ile GGK unsurları arasında çıkan çatışmada ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde görev yapan polis amiri Sabri Ali'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansının haberinde de, GGK güçlerine işaret edilerek, "Ali, kargaşa çıkarmaya çalışan, düzeni ve kanunları yıkmaya çalışan isyancı ve darbeci milis güçlerle giriştiği çatışmada hayatının kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, bu gibi isyan girişimlerinin Yemen halkı ile Yemen ordusunun dayanışma ve kararlılığını artırmaktan başka bir işe yaramayacağı vurgulandı.

AA muhabirine konuşan askeri bir kaynak ise, Ali'nin hayatını kaybettiği çatışmanın Ebyen kentinin el-Tariyye bölgesinde çıktığını ve çatışan taraflardan onlarca yaralı ve ölü olduğunu aktardı.

Söz konusu kaynak, hükümet güçlerinin Ebyen ilinin Hanfer ilçesi yakınlarındaki Necid Dağlarında ilerleme kaydettiğini ve bölgedeki GGK mevkilerini ele geçirdiğini söyledi.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Yemen'in güneyinde yer alan 8 ilden Hadramevt, Şebva, Mehra, Ebyen ve Sokotra'daki yetkililer, yaptıkları açıklamalarda GGK'nin 26 Nisan'da ülkenin güneyinde olağanüstü hal ve sözde özerklik ilan etmesini reddederek, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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