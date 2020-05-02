Yemen'de hükümet güçleri ile Arap koalisyonu güvenliğin sağlanması için Sokotra'yı teslim alıyor
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Yemen'de hükümet güçleri ile Arap koalisyonu güvenliğin sağlanması için Sokotra'yı teslim alıyor

Yemen'de hükümet güçleri ile Arap koalisyonu güvenliğin sağlanması için Sokotra'yı teslim alıyor
02.05.2020 06:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 06:28

Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan ortak bir kuvvet, güvenliği sağlamak üzere Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu kentini teslim almaya başladı.

Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan ortak bir kuvvet, güvenliği sağlamak üzere Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu kentini teslim almaya başladı.

Sokotra Valisi Enformasyon Sekreteri Muhammed Abdullah el-Sokotri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sokotra'da askeri gerginliği sona erdirme" anlaşması gereği Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerinden ortak bir gücün kentin güvenliği için görevlerine başladığını söyledi.

Teslim işleminin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı milislerle Yemen hükümetine bağlı askeri güçlerin çatışmalar sonrası bulundukları yerden çekilmesiyle eş zamanlı başladığı belirtildi.

BAE destekli GGK kuvvetlerinin sözde özerklik ilanı sonrasında güneydeki diğer illerde olduğu gibi Sokotra ilinde de gerginlik yaşanmıştı.

Güney Geçiş Konseyinin sözde özerklik ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin duyurduğu özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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