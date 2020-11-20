Yemen'de hükümet birlikleriyle BAE destekli güçler arasında çatışma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemen'de hükümet birlikleriyle BAE destekli güçler arasında çatışma

20.11.2020 19:19 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:22
Yemen'de hükümet birlikleriyle BAE destekli güçler arasında çatışma

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Hükümet güçlerinden ismini vermek istemeyen askeri bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebyen kent merkezi yakınlarındaki Tariyye bölgesinde hükümete bağlı birliklerle GGK güçleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada GGK güçlerinden 4 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ve çok sayıda askeri aracın da imha edildiğini belirten yetkili daha fazla ayrıntı vermedi.

GGK güçleri sözcüsü Muhammed en-Nakib de yaptığı yazılı açıklamada, hükümet güçlerinin Ebyen kent merkezinde GGK güçlerine saldırdığını, saldırıya karşılık verildiğini kaydetti.

Nakib, çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

İlgili Haberler

Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu
Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu
Soyer'den Hükümete Depreme Karşı Birlikte Çalışma Çağrısı
Soyer'den Hükümete Depreme Karşı Birlikte Çalışma Çağrısı
İtfaiye teşkilatının gücüne güç katacak
İtfaiye teşkilatının gücüne güç katacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Şafak Sezer Öykü Karayel Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Şenol Güneş Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen'de hükümet birlikleriyle BAE destekli güçler arasında çatışma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 19:23:43. #1.14#
title