Yemen'de hayat pahalılığı ve yerel paranın değer kaybı protesto edildi - Haberler
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Yemen'de hayat pahalılığı ve yerel paranın değer kaybı protesto edildi

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel
Yemen'de hayat pahalılığı ve yerel paranın değer kaybı protesto edildi

Yemen'in Aden ve Hadramevt illerinde, hayat pahalılığı ve yerel para biriminin değer kaybetmesiyle bozulan ekonomik durum protesto edildi.

Yemen'in Aden ve Hadramevt illerinde, hayat pahalılığı ve yerel para biriminin değer kaybetmesiyle bozulan ekonomik durum protesto edildi.

Aden'de gerçekleştirilen gösteriye kent sakini çok sayıda kişi katıldı. AA'ya konuşan görgü tanıkları, göstericilerin çok sayıda cadde ve sokağı trafiğe kapattığını, lastik yakarak araçların geçişine engel olduğunu söyledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hadramevt vilayetine bağlı Mukella kentinde de hayat pahalılığı ve yerel para biriminin değer kaybetmesi sonucu kötüye giden ekonomik durum protesto edildi.

Öte yandan Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybih, ülkedeki ekonomik krize tepki olarak görevinden istifa edeceğinin sinyalini verdi.

Buheybih, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yemen'deki ekonomik durum dayanılmaz bir hal aldı, acil destek yoluyla bu duruma müdahaleye ve kurtarılmaya ihtiyaç var. Eğer istifa etmek bu krizin çözümü için bir yol ise bakanlardan bir çoğumuz bunun için hazırız." ifadelerini kullandı.

Yemen yerel para biriminin dolar karşısındaki ciddi değer kaybının gölgesinde, Aden, Taiz ve Hadramevt vilayetlerinde halk, temel ihtiyaç malzemelerindeki aşırı fiyat artışı ve temel kamu hizmetlerinin aksaması nedeniyle gösteriler düzenliyor.

Taiz, Ağustos 2015'ten bu yana Husilerin kuşatmasında

Hükümet, Taiz vilayetinde aylardır hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve belediye hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle düzenlenen gösterilere ilişkin açıklama yapmıyor, ancak yetkililer ve bakanlar aracılığıyla yolsuzlukla mücadele ve ülkedeki ekonomik durumu iyileştirmek için büyük çaba sarf ettiğini ileri sürüyor.

Bölgelerinden bir çoğu hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Son Dakika Haberleri

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