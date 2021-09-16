Yemen'de hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen gösterilerde iki kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Yemen'de hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen gösterilerde iki kişi hayatını kaybetti

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Yemen'de hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen gösterilerde iki kişi hayatını kaybetti

Yemen'in Hadramevt ve Aden kentlerinde, hayat pahalılığını protesto için düzenlenen gösterilerde, polisin müdahalesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yemen'in Hadramevt ve Aden kentlerinde, hayat pahalılığını protesto için düzenlenen gösterilerde, polisin müdahalesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölgedeki sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Hadramevt vilayet merkezi el-Mekla'da, hayat pahalılığını protesto eden gruba, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aden kentinde düzenlenen benzer bir gösteriyi, polisin dağıtmak için yaptığı müdahalede de bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yemen'in birçok kentinde, pazartesi gününden bu yana, yaşam koşullarının ağırlaşmasından dolayı yoğun gösteriler düzenleniyor.

Resmi açıklamalarda henüz ölü ya da yaralı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, güvenlik güçlerinin, kargaşanın, yolların kesilmesinin, kamu ve özel kurumlara saldırıların önlenmesi için konuşlandırıldığı belirtiliyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yemen'de hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen gösterilerde iki kişi hayatını kaybetti - Haberler
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