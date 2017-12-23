Yemen'de Hava Saldırısı: 25 Ölü, 10 Yaralı
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10'u yaralandı.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10'u yaralandı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10'u yaralandı.
(Ahmed Addahvani/İHA)