Yemen'de Hava Saldırısı: 25 Ölü, 10 Yaralı

Yemen'de Hava Saldırısı: 25 Ölü, 10 Yaralı

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10'u yaralandı.

Yemen'de Hava Saldırısı: 25 Ölü, 10 Yaralı

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10'u yaralandı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10'u yaralandı.

(Ahmed Addahvani/İHA)

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