Yemen'de hapishane vuruldu: 100 ölü
Uluslararası Kızılhaç Örgütü Yemen'e düzenlenen hava saldırısında hedef olan bir hapishanede bulunan 100 kişinin öldüğünü duyurdu.
01.09.2019 17:08
Uluslararası Kızılhaç Örgütü Yemen'e düzenlenen hava saldırısında hedef olan bir hapishanede bulunan 100 kişinin öldüğünü duyurdu.
Suudi Arabistan'ın başında bulunduğu koalisyon tarafından düzenlenen hava saldırısında vurulan hapishane yıkıntıları arasında hala cesetlerin çıkarılmaya devam ettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com