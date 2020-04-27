Yemen'de halka "protestolara devam edin" çağrısı
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Yemen'de halka "protestolara devam edin" çağrısı

Yemen'deki Güney Sivil Kuvvetleri Topluluğu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Aden'de ilan ettiği olağanüstü hal kararının, kentteki protestoları durdurmak amacıyla alındığını savundu.

27.04.2020 06:34 | Son Güncelleme: 27.04.2020 06:34
Yemen'de halka

Yemen'deki Güney Sivil Kuvvetleri Topluluğu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Aden'de ilan ettiği olağanüstü hal kararının, kentteki protestoları durdurmak amacıyla alındığını savundu.

Ülkenin en belirgin aktivistlerinden oluşan Güney Sivil Kuvvetleri Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, "OHAL ilan edilmesiyle Aden'deki halk protestoları ve gösterilerinin durdurulması hedefleniyor." ifadesi kullanıldı.

Topluluk, Aden ve ülkenin güneyinde yaşayan halka seslenerek, "lüzumsuz taraflar" olarak nitelendirdiği Yemen hükümeti ile GGK'yi reddetmesi, gösteri ve protestolara devam etmesi çağrısı yaptı.

Son haftalarda, güvenlik sıkıntılarının yanı sıra özellikle elektrik kesintileri nedeniyle geçici başkent Aden, halkın yoğun protestolarına sahne oluyor.

Güney Geçiş Konseyi, dün ülkenin güney kesimlerinde özerklik ilan etmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hükümetle imzalanan anlaşmaya uyulmadığı gerekçesini öne süren konsey, halka ve bölgedeki yetkililere işlerini sürdürmeleri çağrısı yapmış, söz konusu özerklik kararına, halkın büyük bir kesimi ve bölgedeki yetkili merciler tepkiyle karşılık vermişti.

Riyad Anlaşması

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Riyad'da, 5 Kasım 2019'da, Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.

Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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