Yemen'de Hadramevtliler güneye verilecek payın yarısını istiyor

05.11.2019 15:06

Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine karşı çıkan Hadramevtliler, merkezi yönetim ve hükümette güneydeki bölgelere ayrılacak payın yarısının kendilerine verilmesini talep etti.

Hadramevt ilindeki siyasi ve toplumsal oluşumların liderleri, hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi arasında bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanması planlanan anlaşma öncesi Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bir mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı ofisine teslim edilen mektupta, Güney Geçiş Konseyi ile imzalanacak anlaşma sonrası kurulacak hükümette ve merkezi yönetimde güneye ayrılacak payın yarısının Hadramevt iline verilmesi istendi.

"Güney Geçiş Konseyi bizi temsil etmiyor" mesajı

Mektupta, Güney Geçiş Konseyine işaret edilerek, "Kuruluşunda Hadramevtlilerin görüşüne, siyasi yönelimlerine ve hedeflerine yer verilmeyen herhangi bir siyasi oluşum bizi temsil etmiyor." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca özerk Hadramevt eyaletinin kurulması talep edilen mektupta, meşruiyete bağlı kalındığı ve silah zoruyla devlete karşı zorbalık yapılmasının reddedildiği vurgulandı.

Hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında varılan anlaşmanın bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanması bekleniyor.

Yerel kaynaklara göre, Suudi Arabistan'ın uygulama aşamasında denetleyici olacağı anlaşma, "Suudi Arabistan'daki mevcut hükümet yetkilileriyle devlet kurumlarının kısa sürede Aden'e dönmesi, Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararı ile Riyad'da 2015'te düzenlenen Yemen Diyalog Konferansı kararlarına bağlı kalınması" gibi maddeler içeriyor.

Anlaşmaya göre tüm askeri oluşumlar, Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılacak. Anlaşmanın askeri ve güvenlik maddelerinin yürürlüğe girmesinden 45 gün sonra, Güney Geçiş Konseyi ile güneydeki diğer güçlerin de içinde yer aldığı teknokrat hükümeti kurulacak.

Güneydeki olaylar

Yemen hükümeti, daha önce birçok kez, ayrılıkçı örgütle resmi görüşme yapmadığını ve taraflar arasında herhangi bir uzlaşı öncesinde Konseyin, kendi kontrolündeki bölgelerden çıkması gerektiğini bildirmişti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin, geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan, konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

Kaynak: AA