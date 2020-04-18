Yemen'de Güney Geçiş Konseyinden hükümet güçleriyle yakında bir savaş ihtimali uyarısı
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Birleşik Arap Emirlikleri, Hükümet, Yemen, Güncel

Yemen'de Güney Geçiş Konseyinden hükümet güçleriyle yakında bir savaş ihtimali uyarısı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK), hükümet güçleriyle aralarında bir savaşın çıkmak üzere olduğu uyarısında bulundu.

18.04.2020 06:06 | Son Güncelleme: 18.04.2020 06:06
Yemen'de Güney Geçiş Konseyinden hükümet güçleriyle yakında bir savaş ihtimali uyarısı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK), hükümet güçleriyle aralarında bir savaşın çıkmak üzere olduğu uyarısında bulundu.

GGK, Birleşmiş Milletler (BM) ve Güvenlik Konseyi 5 daimi üyenin ülkedeki büyükelçilerine gönderdiği mektupta, Yemen hükümet güçleriyle olası savaşa dikkati çekti.

Yemen'de hükümetin bölgede terörü destekleyen güçlerle koordineli hareket ettiğinin vurgulandığı mektupta, kurtarılmış olan güney vilayetlerinin hedef alınarak yeniden buralara terörün getirilmek istendiğine işaret edildi.

Ülkedeki meşru hükümete bağlı güçler ile GGK arasında Ebyen vilayetinin merkezi Zencibar'da güvenliğin ortak sağlanması için yürütülen görüşmelerin 14 Nisan'da bir anlaşmayla sonuçlandığı duyurulmuştu. Ancak GGK Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinden ayrılarak kendi devletlerini kurma çağrısı yaptı.

Ebyen'in güvenliğinin ortak sağlanması hedefli görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından her iki taraftan vilayete askeri yığınak yapılmaya başlandığı gözleniyor.

Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken, güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de "Siyasi Geçiş Konseyi" adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucu Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir emniyet müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.

Kaynak: AA

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