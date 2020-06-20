Yemen'de Güney Geçiş Konseyi yanlıları Sokotra Valisi'nin ofisinde BAE bayrağı açtı
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Yemen'de Güney Geçiş Konseyi yanlıları Sokotra Valisi'nin ofisinde BAE bayrağı açtı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı bir grup, Sokotra Valisi'nin ofisinde BAE bayrağı açtı.

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi yanlıları Sokotra Valisi'nin ofisinde BAE bayrağı açtı
20.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:52

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı bir grup, Sokotra Valisi'nin ofisinde BAE bayrağı açtı.

GGK yanlısı Saad Hasan'ın Facebook hesabından yayımladığı fotoğrafta, GGK yanlısı bir grubun valinin ofisinde BAE bayrağı açtığı görüldü.

Hasan'ın yayımladığı diğer fotoğraflarda ise Sokotra'nın idari merkezi Hadibu kentinde bulunan emniyet binalarında da GGK bayrağı asıldığı dikkati çekti.

GGK'ye muhalif aktivist Abdullah Bedehen de kendi Facebook sayfasında söz konusu fotoğrafa ilişkin, "GGK yöneticileri Sokotra Valisi'nin ofisinde BAE bayrağının yanında fotoğraf çektiriyor. Mesajı aldınız mı? İşte bu nedenle BAE'yi tebrik etmiştik." yorumunu yaptı.

Bağımsız kaynaklardan fotoğrafların doğruluğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, dün hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra, son dönemde BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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