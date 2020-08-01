Yemen'de Güney Geçiş Konseyi orduya bağlı komutanın evine baskın yaptı Yemen'in güneyindeki Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) milislerinin, hükümete bağlı bir komutanın evine düzenlediği baskında 2 milis öldürüldü, 4 milis yaralandı.

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) milislerinin, hükümete bağlı bir komutanın evine düzenlediği baskında 2 milis öldürüldü, 4 milis yaralandı. Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, GGK milisleri, orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri komutanlarından Ali el-Bedevi'nin Şeyh el-Osman ilçesindeki evine baskın düzenledi. Bedevi'nin teslim olmaması üzerine çıkan çatışmada, 2 GGK milisi öldürüldü, 4'ü yaraladı. Mahalle sakinlerinin Bedevi'ye yardım ettiği çatışmalar sırasında komutan da yaralandı. Bedevi'nin ikamet ettiği Es-Sile Mahallesi'ni kuşatan GGK milisleri, söz konusu komutanı bulmak için Aden'deki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesine baskın düzenledi. Öte yandan GGK'ye bağlı Fırtına Tugayları, Aden'de El-Kaide'ye ait bir hücreye düzenlenen baskında da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını açıkladı. Kaynak: AA