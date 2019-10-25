Yemen'de Güney Geçiş Konseyi ile anlaşmaya doğru

25.10.2019 05:50

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Yemen hükümetinde adını vermek istemeyen bakanlık düzeyinde bir yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, hükümetle Güney Geçiş Konseyi arasında Cidde'de yürütülen görüşmeler sonunda varılan anlaşmaya imzalar gelecek günlerde atılacak.

Kaynak anlaşmanın imzalandığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın gözetiminde yürütülen görüşmelerde bazı ihtilaflı konuların giderilmesi için uzayan müzakereler sebebiyle anlaşmaya ilişkin duyurunun geciktiği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin geçici başkan Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

Öte yandan Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Husileri kastederek Suudi Arabistan gözetiminde yürütülen herhangi bir anlaşmanın kesinlikle darbeci isyancıları mükafatlandırmayacağını söyledi.

Cebvani, böyle bir şeyin olması durumunda Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyon Güçleri'nin Yemen'de görevinin başarısızlıkla sonuçlandığı anlamına geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA