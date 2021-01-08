Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, "güneyde devlet kurulması" görüşünün değişmediğini açıkladı
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Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, "güneyde devlet kurulması" görüşünün değişmediğini açıkladı

08.01.2021 05:07 | Son Güncelleme: 08.01.2021 05:10
Yemen'de Güney Geçiş Konseyi,

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, güneyde devlet kurulması yönündeki görüşünü yineledi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, güneyde devlet kurulması yönündeki görüşünü yineledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia televizyonuna açıklamalarda bulunan Zubeydi, ülkenin güneyinde kuzeyden ayrı bir devlet kurulması gerektiğini belirtti.

Yemen'de Husilerin darbesinden sonra "federal bir devlet hakkında konuşmanın geçmişte kaldığını" söyleyen Zubeydi, "Bölgenin güvenliğini ve istikrarını korumak için en iyi ve tek çözüm, güneyde devlet kurulmasıdır." dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, BAE destekli GGK milisleri ise ülkenin güneyinde etkinliğini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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