Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Ebyen'den çekilen kuvvetlerinin mevzilenmesinin sona erdiğini duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Ebyen'den çekilen kuvvetlerinin mevzilenmesinin sona erdiğini duyurdu

19.12.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.12.2020 06:48
Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Ebyen'den çekilen kuvvetlerinin mevzilenmesinin sona erdiğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK), hükümet güçleriyle birlikte Ebyen'den çekilme operasyonu sonrasında, kendilerine bağlı güçlerin konuşlandırılmasının tamamlandığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK), hükümet güçleriyle birlikte Ebyen'den çekilme operasyonu sonrasında, kendilerine bağlı güçlerin konuşlandırılmasının tamamlandığını duyurdu.

GGK Sözcüsü Muhammed Nakib, yönetim ile aralarında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde kurulan yeni hükümetin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

GGK'nin siyasi liderliğinin direktiflerine göre hareket ettiklerine işaret eden Nakib, Suudi Koordinasyon ve İrtibat Ekibi'nin Ebyen'e gelişinden itibaren, Arap koalisyonu tarafından hazırlanan plana göre mevzilenmeye başladıklarını söyledi.

Nakib, Riyad Anlaşması'nın askeri kısmının uygulanmasının istikrar, barış, yapılanma konularının yanı sıra, İran projesini ortadan kaldırmak ve terörle savaşı sürdürmek konusunun güney kentlerindeki insanların arzularına hitap ettiğini vurguladı.

Nakib, kendilerine bağlı güçlerin Ebyen'den çekildikten sonra konuşlandıkları yerlere ilişkin bilgi vermedi. Ancak bölge kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümete bağlı kamu güvenlik kuvvetleri ve özel kuvvetlerin Ebyen'e girmiş olması gerekirken, bu henüz gerçekleşmedi.

Dün, Yemen Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve GGK ve mevcut hükümetin eşit sayıda bakanlığa sahip olduğu yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde kurulduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Neymar Okan Buruk Ersun Yanal Çağdaş Atan Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Karar Jandarma Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Ebyen'den çekilen kuvvetlerinin mevzilenmesinin sona erdiğini duyurdu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 06:53:02. #1.15#
title