Yemen'de Güney Geçiş Konseyi ateşkesi memnuniyetle karşıladı Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin koronavirüsle mücadele ve siyasi çalışmalarda yeni bir hayat için fırsat olarak görüldüğü belirtildi.

Ateşkesin başarısını garanti altına alacak açık bir kontrol mekanizmasının zorunlu olduğu kaydedilen açıklamada, Konseyin, BM'nin çekişen taraflara çağrısının uygulanması için ortak icraatlar oluşturmaya hazır olduğu bildirildi.

Yemen'de ateşkes

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan Perşembe'den itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA