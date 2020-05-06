Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Aden'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti
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Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Aden'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Aden'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti
06.05.2020 02:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 02:26

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla geçici başkent Aden'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla geçici başkent Aden'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

GGK sözcüsü Nizar Heysem tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine bugünden başlamak üzere 3 hafta boyunca 22.00-12.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, yasak kapsamında Aden ve diğer güney illerinde, gat satılan pazarlar ile gıda maddesi satanlar hariç tüm büyük alışveriş merkezlerinin ve camilerin kapalı olacağı, 3 hafta boyunca cemaatle namaz kılınmayacağı kaydedildi.

Güneydeki illerin, yakıt, yardım ve gıda maddeleri haricinde giriş çıkışlara kapatılacağı aktarılan açıklamada, uluslararası kurumlar, hastane, eczane gibi sağlık kurumları ile elektrik, su, kanalizasyon, temizlik, benzin istasyonları ve iletişim gibi hizmet sektöründe çalışanların yasaktan muaf tutulacağı ifade edildi.

Geçen hafta sözde özerklik ilan eden Güney Geçiş Konseyi, 29 Nisan'da, 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ancak halk karara uymamıştı.

Dün de Aden'de doktorlar, vilayetteki yetkili makamlara salgın nedeniyle iki haftalık sokağa çıkma yasağı getirmeleri çağrısında bulunmuştu.

Son verilere göre, 13'ü Aden'de olmak üzere ülke genelinde tespit edilen toplam 22 vaka ve 4 de can kaybı bulunuyor.

Kaynak: AA

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