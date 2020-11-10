Yemen'de Gözlemciler Komitesi, Ebyen'deki çatışmaları durdurmaya çalışıyor
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Yemen'de Gözlemciler Komitesi, Ebyen'deki çatışmaları durdurmaya çalışıyor

10.11.2020 01:21 | Son Güncelleme: 10.11.2020 01:24
Yemen'de Gözlemciler Komitesi, Ebyen'deki çatışmaları durdurmaya çalışıyor

Suudi Gözlemci Komitesi, Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde hükümet güçleriyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi arasında yeniden başlayan çatışmaların durması için çalışmalar yapıyor.

Suudi Gözlemci Komitesi, Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde hükümet güçleriyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi arasında yeniden başlayan çatışmaların durması için çalışmalar yapıyor.

Komite Üyesi Faysal el-Markaşi, Suudi Gözlemci Komitesi üyelerinin, çatışmaların başlaması üzerine Aden'den Ebyen'e geldiğini söyledi.

Komite üyelerinin, Suudi Arabistan'dan subaylar ve kent ahalisinden kabile liderlerinden oluştuğunu belirten Markaşi, iki gruba ayrılan komitenin, çatışan taraflarla cephe arkasında temaslarda bulunduğunu dile getirdi.

Komite üyelerinden alınan bilgilere göre, taraflar birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Öte yandan Riyad'da yürütülen istişare toplantıları sonucunda güney ile kuzey arasında ortak bir hükümet kurma ihtimali olduğu belirtiliyor.

Ebyen kentinde hükümet güçleriyle BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında çıkan çatışmalarda son olarak 6 milisin öldüğü, 4 milisin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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