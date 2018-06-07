Yemen'de Göçmen Teknesi Battı: 40 Ölü

Uluslararası göç örgütü dün 100 göçmenin içinde bulunduğu teknenin battığını ve 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün Twitter'da yaptığı açıklamada "Afrika Boynuzu" bölgesinden gelen 100 göçmenin bulunduğu teknenin Yemen açıklarında battığını duyurdu. Faciada 40 kişi boğularak hayatını kaybetti. 16 kişinin de kaybolduğu olayda 39 kişi hayatta kalmayı başardı.

Somali Bosaso limanından Salı günü ayrılıp Yemen sahiline doğru yola çıkan ve aralarında 17 kadının bulunduğu teknede çoğunlukla Etiyopya göçmenlerin olduğu öğrenildi. Uluslararası Göç Örgütü konuya ilişkin açıklamasında "Göçmenler Körfez ülkelerinde iş bulmak için Yemen'e ulaşmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütü, Pazartesi günü Tunus kıyısındaki bir teknenin batması nedeniyle yaklaşık 60 kişinin öldüğünü açıklamıştı. - CENEVRE