Yemen'de GGK'nin Aden'de ilan ettiği sokağa çıkma yasağına halk uymadı
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Yemen'de GGK'nin Aden'de ilan ettiği sokağa çıkma yasağına halk uymadı

Yemen'de GGK'nin Aden'de ilan ettiği sokağa çıkma yasağına halk uymadı
30.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:54

Yemen'in güneyinde "sözde özerklik" ilan eden Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Aden'de sokağa çıkma yasağı uygulaması başarısız oldu.

Yemen'in güneyinde "sözde özerklik" ilan eden Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Aden'de sokağa çıkma yasağı uygulaması başarısız oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağı halktan karşılık görmedi.

GGK'nin sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen Aden halkı, sokağa çıkmaya, ticaret ve alışverişe devam etti.

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Aden'de 5 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine GGK, dün geceden itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağının yanı sıra gat pazarlarının, lokantaların ve camilerin iki hafta süreyle kapatılmasına karar vermişti.

Güney Geçiş Konseyi'nin sözde "özerklik" ilanı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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