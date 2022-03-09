Yemen'de geçen ay yaklaşık 2 bin aile savaş nedeniyle yerinden oldu

Yemen hükümeti iç savaş nedeniyle şubat ayında yaklaşık 2 bin ailenin yerinden edildiğini duyurdu.

Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Biriminin sosyal medya hesabında paylaştığı rapora göre, ülkede devam eden savaş nedeniyle çatışma bölgelerinden güvenli bölgelerdeki kentlere göç arttı.

Şubat ayından 7 bin 953 kişiden oluşan 1934 Yemenli ailenin yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldığı tespit edildi.

Göç hareketliliği en çok Marib, Şebve, Hudeyde ve Taiz kentlerinde görüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de 2022 başından itibaren 23 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtilmişti.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.