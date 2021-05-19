Yemen'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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Yemen'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Taiz'in merkezindeki Jamal Caddesi'nde toplanan kalabalıktan detaylar Filistin'e destek sloganları atan Yemenlilerden detaylar Yemenli gösterici ile röportaj Gösteriden detaylar Yemenli milletvekili Abdul Kerim Şaiban'ın açıklaması Gösteriden detaylar TAİZ - Yemen'nin,Taiz kentinde...

Taiz'in merkezindeki Jamal Caddesi'nde toplanan kalabalıktan detaylar

Filistin'e destek sloganları atan Yemenlilerden detaylar

Yemenli gösterici ile röportaj

Gösteriden detaylar

Yemenli milletvekili Abdul Kerim Şaiban'ın açıklaması

Gösteriden detaylar TAİZ - Yemen'nin,Taiz kentinde İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek için Jamal Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi Filistin halkıyla dayanışmak ve İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.

Yemen'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Yemen'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Yemen'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Yemen'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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