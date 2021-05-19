Yemen'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Taiz'in merkezindeki Jamal Caddesi'nde toplanan kalabalıktan detaylar Filistin'e destek sloganları atan Yemenlilerden detaylar Yemenli gösterici ile röportaj Gösteriden detaylar Yemenli milletvekili Abdul Kerim Şaiban'ın açıklaması Gösteriden detaylar TAİZ - Yemen'nin,Taiz kentinde...
Taiz'in merkezindeki Jamal Caddesi'nde toplanan kalabalıktan detaylar
Filistin'e destek sloganları atan Yemenlilerden detaylar
Yemenli gösterici ile röportaj
Gösteriden detaylar
Yemenli milletvekili Abdul Kerim Şaiban'ın açıklaması
Gösteriden detaylar TAİZ - Yemen'nin,Taiz kentinde İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek için Jamal Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi Filistin halkıyla dayanışmak ve İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı