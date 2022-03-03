Yemen'de ele geçirilen 1100 kilo uyuşturucu imha edildi
AA - Güncel
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1100 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi Yakılarak imha edilmesi Yarbay Bandar Muhammed'ın açıklaması HACCE - Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinde Uluslararası kabul görmüş Yemen hükümetine bağlı güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 1100 kilo uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.
1100 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi
Yakılarak imha edilmesi
Yarbay Bandar Muhammed'ın açıklaması
HACCE - Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinde Uluslararası kabul görmüş Yemen hükümetine bağlı güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 1100 kilo uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.