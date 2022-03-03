Yemen'de ele geçirilen 1100 kilo uyuşturucu imha edildi - Haberler

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Yemen'de ele geçirilen 1100 kilo uyuşturucu imha edildi

AA - Güncel
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1100 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi Yakılarak imha edilmesi Yarbay Bandar Muhammed'ın açıklaması HACCE - Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinde Uluslararası kabul görmüş Yemen hükümetine bağlı güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 1100 kilo uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

1100 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi

Yakılarak imha edilmesi

Yarbay Bandar Muhammed'ın açıklaması

HACCE - Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinde Uluslararası kabul görmüş Yemen hükümetine bağlı güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 1100 kilo uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

Yemen'de ele geçirilen 1100 kilo uyuşturucu imha edildi

Yemen'de ele geçirilen 1100 kilo uyuşturucu imha edildi

Yemen'de ele geçirilen 1100 kilo uyuşturucu imha edildi

AA - Güncel

Güvenlik güçleri, Uyuşturucu, Yemen, Güncel, Haberler

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