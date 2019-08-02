Yemen'de El Kaide saldırısında en az 19 asker öldü

El Kaide örgütünün cuma günü Yemen'in güneyinde askeri kampa düzenlediği saldırıda en az 19 asker öldü. Kampta, Husilerle mücadele etmesi için askerler eğitiliyor. Eğitime Batı dünyası ve Arap koalisyonu destek veriyor.

El Kaide mensupları güneydeki Abyan eyaletinde El Mahfad köyündeki kampın kontrolünü kısa süre için eline geçirirken Yemen güçleri kampın kontrolünü tekrar geri aldı. Euronews.com'da Görüntüle