Yemen'de El Kaide saldırısında en az 19 asker öldü
El Kaide örgütünün Yemen’in güneyinde cuma günü askeri kampa düzenlediği saldırıda en az 19 asker öldü.
El Kaide örgütünün cuma günü Yemen'in güneyinde askeri kampa düzenlediği saldırıda en az 19 asker öldü. Kampta, Husilerle mücadele etmesi için askerler eğitiliyor. Eğitime Batı dünyası ve Arap koalisyonu destek veriyor.
El Kaide mensupları güneydeki Abyan eyaletinde El Mahfad köyündeki kampın kontrolünü kısa süre için eline geçirirken Yemen güçleri kampın kontrolünü tekrar geri aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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