Yemen'de El-Kaide Operasyonu

BEYDA/ Yemen'in orta kesiminde bulunan El-Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu düşünülen insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, terör örgütü El-Kaide üyesi 7 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Kaide militanlarının kullandığı bir motosikletin Beyda'nın batısındaki es-Savmaa ilçesinde seyir halindeyken İHA ile vurulması sonucu araçtaki iki kişi öldürüldü.



Saldırı sonrası olay mahalline gelen kişilere düzenlenen ikinci bir hava saldırısında ise 5 kişinin etkisiz hale getirildiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi.



Öte yandan, Yemen'in kuzeyindeki Sada kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 5 militanın öldürüldüğü bildirildi.



Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" sitesinin haberine göre, Sada kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Olayda Husi militanlarından 5 kişi, ordu güçlerinden ise 1 kişi öldü, çatışmada dört asker yaralandı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.