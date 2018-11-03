Yemen'de El-Kaide ile Silahlı Kabile Mensupları Çatıştı

Yemen'in Ebyen ilinde terör örgütü El-Kaide ile bir kabileye mensup silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada biri kabile üyesi 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen sağlık yetkilisinden alınan bilgiye göre, Ebyen ilinde El-Kaide militanları ile bir kabileye mensup silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.

Olayda biri terör örgütü yöneticisi 3 örgüt militanı ile bir kabile üyesinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını aktaran yetkili, çatışmanın nedenine dair bilgi vermedi.