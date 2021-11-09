Yemen'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kadın gazeteci hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemen'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kadın gazeteci hayatını kaybetti

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Yemen'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kadın gazeteci hayatını kaybetti

Yemen'in geçici başkenti Aden'de aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hamile olduğu belirtilen bir kadın gazeteci yaşamını yitirdi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hamile olduğu belirtilen bir kadın gazeteci yaşamını yitirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyine (GGK) yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarında yer alan haberler e göre, Aden'nin Hur Mekser ilçesinde gazeteci Raşa Abdullah ve eşi Muhammed el-Atemi'nin araçlarına tuzaklanan bomba uzaktan kumanda ile patlatıldı.

Patlama nedeniyle, hamile olduğu belirtilen Raşa Abdullah hayatını kaybetti, kendisi gibi gazeteci olan eşi Muhammed el-Atemi de ağır yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üslenen olmazken, Aden'deki yetkililerden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümetin geçici başkenti Aden'de sıklıkla ordu mensupları, güvenlik güçleri, yerel yetkililer, din adamları ve kanaat önderlerini hedef alan saldırılar düzenleniyor.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ İÇİN YOLA YATIP, DENİZE ATLAMIŞ

SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ İÇİN YOLA YATIP, DENİZE ATLAMIŞ

 Türk yargısında yeni dönem! E-Duruşma uygulaması 81 ilde başlatıldı

Türk yargısında yeni dönem! E-Duruşma uygulaması 81 ilde başlatıldı

 Mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı

Mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title