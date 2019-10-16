Yemen'de devlete ait petrol şirketinin tankeri ateşe verildi

16.10.2019 11:32

Yemen'de, devlet şirketine ait bir tanker silahlı gruplarca ateşe verildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, silahlı milisler, Marib'in kuzey doğusundaki Safer petrol kuyusundan çıkartılan ve Şebve üzerinden ihraç edilecek petrolü taşıyan 10 tankeri alıkoydu.

Silahlı milisler, tankerlerden birini ateşe verirken, diğerlerini salıverdi.

Hükümete bağlı Safer petrol şirketinden bir yetkili, şirketin 2015'te savaş sebebiyle durdurduğu petrol ihracatına bugün yeniden başladığını açıkladı.

Yetkili, toplam 5 bin varil ham petrolün Şebve'nin İyaz bölgesine tankerlerle taşındığını oradan boru hattıyla Şebve'deki limanlara nakledilerek ihraç edilmek üzere hazırlandığını aktardı.

Safir petrol kuyusundan günlük 200 bin varil petrol çıkartılıyordu ancak ülkede başlayan iç savaş sebebiyle ihracat durdurulmuştu.

Kaynak: AA