Yemen'de çocukların yüzü kıyafet bağışlarıyla güldü
Yemenli hayırseverler, Ramazan Bayramı öncesinde düşük gelirli ailelerin çocuklarına kıyafet bağışında bulundu.
Yemenli hayırseverler, Ramazan Bayramı öncesinde düşük gelirli ailelerin çocuklarına kıyafet bağışında bulundu. Kurulan çadırda kıyafetleri seçen çocukların yüzü güldü.
Yemen'de hayırseverler yıllardır iç savaşın gölgesinde büyüyen çocukların yüzünü güldürdü. Ramazan Bayramı öncesi, başlatılan yardım kampanyası kapsamında kurulan çadırda çocuklara yeni kıyafetler hediye edildi. Bayram öncesi bayram eden çocuklar, başkent Sana'da oluşturulan çadırda yeni kıyafetlerini tek tek inceleyerek seçti.
Organizasyonu düzenleyen Sadık Al Maafi, bağış kampanyasından 45 bin çocuğun yararlanmasını amaçladıklarını söyledi.
Çocukları ile bağış çadırına gelen Ahmed Al-Sabahi mutluluğunu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Al-Sabahi, "Çocuklarımı yeni kıyafetleri içinde gördüm. Mutluyum" dedi.
Kıyafetler, ülkeye yaşayan ve ürünlerini satmaya cesaretlendirilmesi amaçlanan düşük gelirli aileler tarafından üretildi.
Yemen'de 2014 yılında başlayan iç savaşta binlerce kişi hayatını kaybetti, 20 milyon Yemenli de açlık sınırının altında yaşıyor.
(İHA)
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Kaynak: İHA