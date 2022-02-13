- Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

SANA - Yemen'de kontrolden çıkan cip, akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Yemen'in batısındaki El Hudeyde'de şehrindeki Al-Jarrahi bölgesinde kontrolden çıkan cip, akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, cipin istasyonda yakıt alan kişilerden birine çarptığı daha sonra ise bir dükkana girdiği görüldü.

Görgü tanıkları, cipin sürücüsünün çocuk olduğunu ve aracı çok hızlı kullandığını söyledi.