Yemen'de çekirge istilası
Yemen'nin başkenti Sana çekirge sürüsünün istilasına uğradı.
05.07.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:56
Yemen'nin başkenti Sana çekirge sürüsünün istilasına uğradı.
Yemen'in başkenti Sana'yı çekirge sürüsü istila etti. Başkentte gökyüzünü kaplayan çekirge sürüleri, tarım arazilerine zarar verdi. Sana Çekirge Kontrol Merkezi Müdürü Adel Al-Shaibani, yaptığı açıklamada çekirge sürülerinin tarımsal ürünler için büyük tehdit oluşturduğu konusunda uyarırken, "Çekirge sürüleri ile mücadelede önlemlerimizi arttırmalıyız" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA