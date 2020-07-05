Yemen'de çekirge istilası Yemen'nin başkenti Sana çekirge sürüsünün istilasına uğradı.

Yemen'nin başkenti Sana çekirge sürüsünün istilasına uğradı.

Yemen'in başkenti Sana'yı çekirge sürüsü istila etti. Başkentte gökyüzünü kaplayan çekirge sürüleri, tarım arazilerine zarar verdi. Sana Çekirge Kontrol Merkezi Müdürü Adel Al-Shaibani, yaptığı açıklamada çekirge sürülerinin tarımsal ürünler için büyük tehdit oluşturduğu konusunda uyarırken, "Çekirge sürüleri ile mücadelede önlemlerimizi arttırmalıyız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA