Yemen'de çatışma: 2 ölü Yemen'in Taiz şehrinde yerel çeteler arasında çıkan çatışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yemen'in Taiz şehrinde yerel çeteler arasında çıkan çatışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yemen'in Taiz şehrinde yerel çeteler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Taiz'ın merkezinde yaşanan çatışmalar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Çatışma sırasında çevrede bulunan araçlar alev aldı. Polis olayın ardından kaçan çete üyelerini arıyor. Öte yandan çatışmaya katılan çete liderleri daha önceden çıkarılan yakalama kararı olduğu öğrenildi. - TAİZ

Kaynak: İHA