Yemen'de Bombalı Saldırıda Bir Tuğgeneral Hayatını Kaybetti

Yemen'in Marib ilinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Ali Muhsin Salih'in konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda Yemen ordusundan bir tuğgeneralin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Marib ilinin kuzeydoğusundaki Ruveyk bölgesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Ali Muhsin Salih'in konvoyunun geçişi sırasında bir bomba infilak etti.

Saldırıda Bahreyn askeri ataşesi olarak görev yapan Tuğgeneral Muhammed Salih el-Ahmer'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıda yaralananlar olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'in herhangi bir zarar görmediği aktarıldı.