Yemen'de bombalı araç saldırısı: En az 32 ölü

Yemen'de askeri geçit törenine iki ayrı saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik ve sağlık kaynaklarından gelen ilk bilgilere göre olayda en az 32 kişi hayatını kaybetti. Patlamaların şiddetiyle çevre binalarda hasar oluştu.

Saldırılar Yemen'in Aden şehrinde bulunan El-Cela Karargahı'nda askeri törenler sırasında gerçekleşti. Reuters saldırının drone ve füze ile gerçekleştiğini ve ölenler arasında Yemen ordusu komutanlarından Münir el-Yafi olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle