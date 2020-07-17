Yemen'de bir eve havan mermisi düştü: Bir kadın ve bir çocuk öldü Yemen'in güneyindeki Lahic vilayetinde bir eve düşen havan mermisi bir kadın ve bir çocuğun ölümüne, bir kadının da yaralanmasına sebep oldu.

Yemen'in güneyindeki Lahic vilayetinde bir eve düşen havan mermisi bir kadın ve bir çocuğun ölümüne, bir kadının da yaralanmasına sebep oldu.

Yemen hükümetine bağlı askeri bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Lahic vilayetine bağlı el-Kubeyta beldesinde havan mermisinin bir eve düşmesi sonucu evde bulunan bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti, bir kadın da yaralandı.

Kaynak saldırının İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA