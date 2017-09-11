Yemen'de Bir Bae Askeri Öldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih güçlerine karşı Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan koalisyon güçleri bünyesinde görev yapan bir askerinin öldüğünü duyurdu.



BAE resmi haber ajansı WAM'ın Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığının açıklamasında dayandırdığı haberinde, koalisyon güçleri bünyesinde görev yapan Başçavuş Nasır Garip el-Mezrui'nin hayatını kaybettiği belirtildi.



Söz konusu BAE askerinin nerede ve nasıl hayatını kaybettiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.



BAE, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 26 Mart 2015'te "Kararlılık Fırtınası" adıyla başlattığı, 22 Nisan'da da "Umuda Dönüş" ismiyle sürdürdüğü operasyonların askeri anlamda en etkin ülkelerinden biri olarak biliniyor.