Yemen'de binlerce kişi BAE destekli güçlere karşı hükümete destek gösterisi düzenledi
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Yemen'de binlerce kişi BAE destekli güçlere karşı hükümete destek gösterisi düzenledi

Yemen'nin güneyindeki Ebyen kentinde binlerce kişi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) karşı meşru hükümete destek için gösteri düzenledi.

Yemen'de binlerce kişi BAE destekli güçlere karşı hükümete destek gösterisi düzenledi
27.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:56

Yemen'nin güneyindeki Ebyen kentinde binlerce kişi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) karşı meşru hükümete destek için gösteri düzenledi.

Güney Ulusal Koalisyonunun çağrısı üzerine, binlerce kişi Ebyen'in Loder bölgesinde bir araya geldi.

"Ötekileştirmeye hayır, ortaklığa evet" sloganıyla Yemen'deki meşru hükümete ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye destek gösterisinde, eylemciler sık sık "Yemen Cumhuriyeti'ne evet" "bölgeciliğe hayır" sloganları attı.

Yemen'in güney bölgelerinden önde gelen siyasetçi, asker ve aşiret liderlerini barındıran Güney Ulusal Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Riyad Anlaşması'nın bir an önce hayata geçirilmesi, güney bölgelerindeki bütün siyasi ve toplumsal güçlerin yeni kurulacak hükümete ve siyasi sürece ortak edilmesi istendi.

Açıklamada, GGK'ye işaret edilerek, güney bölgelerini temsil etme konusunda hiçbir oluşum ya da grubun güç kullanmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İran destekli Husi projesinin etkisiz hale getirilmesi için bütün ulusal güçlere "kuvvetlerini birleştirme" çağrısı yapıldı.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de bir yandan İran destekli Husiler bir yandan da BAE destekli GGK ile mücadele nedeniyle gün geçtikçe parçalanma derinleşiyor.

Kaynak: AA

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