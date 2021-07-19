Yemen'de batan petrol gemisinden sızan yakıt çevreye zarar veriyor
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Yemen'de batan petrol gemisinden sızan yakıt çevreye zarar veriyor

Yemen'de batan petrol gemisinden sızan yakıt çevreye zarar veriyor
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Yemen hükümeti, dün Aden Limanı açıklarında petrol gemisinin batmasının ardından oluşan sızıntının çevreye zarar verdiğini belirtti.

Yemen hükümeti, dün Aden Limanı açıklarında petrol gemisinin batmasının ardından oluşan sızıntının çevreye zarar verdiğini belirtti.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başbakan Muin Abdulmelik, Ulaştırma Bakanı Abdusselam Hamid ve Çevre Bakanı Tevfik eş-Şercebi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Aden Limanı açıklarında batan gemi ve alınan yasal önlemlere ilişkin sunulan raporları ele aldı.

Sızıntı kaynaklı zararı içeren raporda kirliliğin El-Husva Doğa Koruma Alanı'na kadar ulaştığı ifade edildi.

Başbakan Abdulmelik, çevre kirliliğinin ortadan kalkması ve benzer bir olayın tekrarlanması için acilen gerekli önlemlerin alınması yönünde talimat verdi.

Yemen Ulaştırma Bakanlığı 18 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Aden Limanı açıklarında "Diya" isimli petrol gemisinin battığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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