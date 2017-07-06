Yemen'de Basın Mensuplarına Yönelik İhlaller

Yemen Gazeteciler Sendikası, yıl başından bu yana ülkede basın özgürlüğüne yönelik 130 ihlalin gerçekleştiğini bildirdi.





Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de yılın ilk yarısında gazeteciler ve basın organlarına yönelik, öldürme, saldırı, işkence, tehdit, göreve mani olma, cana kastetme, ekipmana el koyma, korkutma, yıldırma gibi çeşitli ihlaller yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, bu süre zarfında tespit edilen 130 ihlalden 64'ünün Husiler, 32'sinin yönetim yanlısı güçler, geri kalanının ise çeşitli kesimler tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.



Husilerin Taiz'e düzenlediği füze saldırısında 3 foto muhabirinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada ayrıca 17'si Husiler, 1'i El-Kaide tarafından kaçırılan 18 gazetecinin 2015'ten bu yana alıkonulduğunun altı çizildi.