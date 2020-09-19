Yemen'de BAE ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesi protesto edildi Yemen'in Ebyen ilinde yüzlerce kişi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarına tepki gösterdi.

Yemen'in Ebyen ilinde yüzlerce kişi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarına tepki gösterdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ebyen'in merkezi Zencibar kentinde hükümet kompleksi önünde toplanan göstericiler, BAE ve Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarını protesto etti. BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GKK) güçlerinin kontrolündeki kentte Filistin'e destek veren göstericiler, ellerinde Abu Dabi ve Manama yönetimlerine tepki içerikli pankartlar taşıdı. Yemen'in çeşitli kentlerinde birkaç haftadır İsrail'le normalleşme karşıtı gösteriler yapılıyor. İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Kaynak: AA