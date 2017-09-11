Yemen'de Bae Uçağı Düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçak teknik arıza nedeniyle Yemen'de düştü.

Yemen'de Bae Uçağı Düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçak teknik arıza nedeniyle Yemen'de düştü.

Kaynak: Dunya.com