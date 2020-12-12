Yemen'de BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler Aden'den çekilmeye başladı
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Yemen'de BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler Aden'den çekilmeye başladı

12.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:16
Yemen'de BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler Aden'den çekilmeye başladı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin Aden'den çekilmeye başladığı belirtildi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin Aden'den çekilmeye başladığı belirtildi.

Geçen ağustos ayında kurulan ve Suudi Arabistanlı subaylar ile Yemenli şahsiyetlerden oluşturulan ara buluculuk komitesinden ismini vermek istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, GGK'ya bağlı bir tugayın bugün, Aden'den Dali kenti yönüne doğru çekildiğini belirtti.

Hükümet güçleri ile GGK'nın Ebyen'de dün karşılıklı olarak başladıkları temas hatlarından çekilme sürecinin bugün de devam ettiğini kaydeden yetkili, her iki taraftan 3 tugayın geri çekildiğini aktardı.

Öte yandan, hükümete bağlı askeri bir kaynak, Ebyen'de hükümete bağlı tugayların Husilerle çatışmaların olduğu Mukeyras-Sera cephesine çekildiğini aktardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada ise Riyad Anlaşması'nın güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin koalisyonun denetiminde devam ettiği aktarıldı.

Ebyen'de Yemen hükümetine bağlı Özel Kuvvetler Sözcüsü Emin Hüseyin, dün yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin GGK güçleri ile temas hatlarından çekilme sürecinin ilk aşamasının başladığını söylemişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemci göndermesinin ardından 27 Haziran'da hükümet ile GGK'nın ateşkese vardığı duyurulmuştu. Ancak ateşkese rağmen, GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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