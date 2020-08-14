- Yemen'de BAE-İsrail arasındaki anlaşma protesto edildi
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- Yemen'de BAE-İsrail arasındaki anlaşma protesto edildi

- Yemen'de BAE-İsrail arasındaki anlaşma protesto edildi Yemen'de halk Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki anlaşmayı protesto etti.

14.08.2020 20:00 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:54

- Yemen'de BAE-İsrail arasındaki anlaşma protesto edildi

TAİZ - Yemen'de halk Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki anlaşmayı protesto etti.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail dün ABD'nin arabuluculuğu ile ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Başta Filistin olmak üzere birçok Müslüman ülke anlaşmayı kınamıştı. Yemen'nin Taiz kentinde bulunan Özgürlük Bahçesi Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler cuma namazının ardından BAE ve İsrail arasında yapılan anlaşmayı kınadı. Göstericiler, anlaşmanın Arap ve İslam dünyasına ihanet olarak nitelendirdi.

Shaikh Dawod Hammadi yaptığı açıklamada, anlaşmaya öfkeli olduğunu ifade ederek, "Biz Yemenliler özgürüz, başkaları tarafından kontrol edilemeyiz. Baş düşmanımız siyonistler ile yapılan bu normalleşme anlaşması dünya üzerindeki hiçbir Müslüman tarafından beklenmeyen bir olaydı. Bu anlaşma BAE hükümeti tarafından dün duyuruldu ve İslam ülkeleri tarafından kabul görmedi. Filistin toprakları siyonistlerin ellerinden kurtarılacak ve özgürlüğünü kavuşturulacak" dedi.

- Yemen'de BAE-İsrail arasındaki anlaşma protesto edildi

Kaynak: İHA

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