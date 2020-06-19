Yemen'de BAE destekli silahlı unsurlar, Sokotra Adası'ndaki yerel yönetim binalarını ele geçirdi Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı unsurlar, hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirdi.

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı unsurlar, hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirdi.

Sokotra'daki ismini vermek istemeyen bir yerel yönetim yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GGK'ya bağlı silahlı unsurların Hadibu'daki yerel yönetim binalarına baskın düzenlediğini ve hükümet güçlerinin çekilmesiyle binalarda kontrolü sağladığını belirtti.

Diğer bir hükümet yetkilisi de GGK'ya bağlı silahlı unsurların Hadibu'yu ele geçirmek için kentteki mahallelere ve evlere topçu atışı yaptığını belirtirken saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

GGK'ya bağlı silahlı unsurlar, bugün Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binasında kontrolü ele geçirmişti.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra, son dönemde BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Kaynak: AA