Yemen'de BAE destekli silahlı unsurlar, Sokotra Adası'nın merkezinde emniyet binasını ele geçirdi
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Yemen'de BAE destekli silahlı unsurlar, Sokotra Adası'nın merkezinde emniyet binasını ele geçirdi

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı unsurlar, Sokotra Adası'nın merkez kenti Hadibu'daki emniyet binasında kontrolü ele geçirdi.

Yemen'de BAE destekli silahlı unsurlar, Sokotra Adası'nın merkezinde emniyet binasını ele geçirdi
19.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:51

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı unsurlar, Sokotra Adası'nın merkez kenti Hadibu'daki emniyet binasında kontrolü ele geçirdi.

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yerel bir yetkili, GGK'ye bağlı silahlı unsurların, sabahtan itibaren Hadibu'ya yoğun top atışlarıyla saldırı düzenlediğini ve bölgede hükümet güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtti.

Ağır ve hafif silahların kullanıldığı çatışmalar sonucunda BAE destekli grupların Hadibu'daki emniyet binasını ele geçirdiğini aktaran Yemenli yetkili, taraflar arasında çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu arada Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kefayin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "dünyanın en güvenli şehirlerinden" olarak nitelediği Hadibu'nun GGK'nin rastgele topçu atışlarının saldırısı altında olduğunu ifade etti.

Saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kefayin, GGK'deki yöneticilere acilen saldırıları durdurmaları talebinde bulundu.

Suudi Arabistan'a "saldırıların durdurulması için harekete geçin" çağrısı

Kefayin, ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu sorumluluğunu üstlenerek saldırıların durdurulması için harekete geçmeye çağırdı.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra da son zamanlarda BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, vilayetteki önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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