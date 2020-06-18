Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Sokotra Adası'nın başkentinin batı girişini ele geçirdi
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Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Sokotra Adası'nın başkentinin batı girişini ele geçirdi

Yemen'in Sokotra Adası'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı unsurlar, adanın başkenti Hadibu'nun batı girişinin kontrolünü ele geçirdi.

Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Sokotra Adası'nın başkentinin batı girişini ele geçirdi
18.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:30

Yemen'in Sokotra Adası'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı unsurlar, adanın başkenti Hadibu'nun batı girişinin kontrolünü ele geçirdi.

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, GGK'ya bağlı silahlı unsurlar, Hadibu'nun batı girişine askeri destek göndererek, bölgenin kontrolünü eline aldı.

Zırhlı araçları da bölgeye sevk eden GGK unsurlarının batı girişinde kontrol noktaları da kurdukları ifade edilirken, söz konusu unsurların Hadibu merkezine yaklaşık 4 kilometrelik bir mesafede bulundukları aktarıldı.

Kentin doğusundaki diğer girişin ise Yemen hükümet güçlerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin GKK yada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan henüz bir açıklama yapılmadı.

GGK ile hükümet güçleri arasında iki gün önce patlak veren çatışmaların ardından dün akşam koalisyon güçleri gözetiminde Sokotra'daki güvenlik konusunda anlaşmaya vardıkları ancak GGK güçlerinin saatler sonra anlaşmaya uymadığı belirtiliyor.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra da son zamanlarda BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, vilayetteki önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017 yılı başlarında UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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