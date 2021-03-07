Yemen'de BAE destekli güçlerle hayat pahalılığını protesto eden göstericiler arasında çatışma çıktı

Yemen'in geçici başkenti Aden'de hayat pahalılığını protesto etmek isteyen göstericiler ile Birleşik Arap Emirleri (BAE) destekli güçler arasında çatışma yaşandı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de hayat pahalılığını protesto etmek isteyen göstericiler ile Birleşik Arap Emirleri (BAE) destekli güçler arasında çatışma yaşandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden'in Hur Maksur kentinde hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce kişi yolları trafiğe kapattı.

BAE destekli Hizam Emni güçlerinin göstericileri dağıtmak için havaya ateş açması üzerine çatışma çıktı.

Kentteki El-Cumhuriye Hastanesi yakınlarında karşılıklı silahların ateşlendiği kaydedildi.

Göstericiler ile BAE destekli güçler arasında çıkan çatışmada yaralananlar olduğu ifade edilirken, bu konuda sayı belirtilmedi.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinin idari merkezi Mukella kentinde de dün akşam hayat pahalılığı, yerel para biriminde yaşanan değer kaybı ve kamu hizmetindeki yetersizliği protesto etmek için gösteri düzenlenmişti.

Göstericiler, ülkede yaşanan ekonomik krizin sonlandırılması çağrısında bulunmuştu.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı Hizam Emni güçleri, 10 Ağustos 2019'da Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele geçirmişti.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in girişimlerine rağmen, Yemen riyali döviz karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Ülkede bir ABD doları yaklaşık 900 riyalden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak