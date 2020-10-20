Yemen'de BAE destekli güçler Sokotra'da ilk kez askeri geçit töreni düzenledi
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Yemen'de BAE destekli güçler Sokotra'da ilk kez askeri geçit töreni düzenledi

20.10.2020 18:11 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:14
Yemen'de BAE destekli güçler Sokotra'da ilk kez askeri geçit töreni düzenledi

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), haziran ayında ele geçirdiği Sokotra ilinde ilk kez askeri geçit töreni düzenledi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), haziran ayında ele geçirdiği Sokotra ilinde ilk kez askeri geçit töreni düzenledi.

GGK'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sokotra'daki güvenlik ve askeri birlikler, 1. Deniz Piyade Tugayı karargahında görkemli bir askeri geçit töreni düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Askeri törenin, Yemen'de 14 Ekim 1963'te İngiliz sömürgesinden kurtulmak için başlatılan ayaklanmanın 57. yıl dönümü münasebetiyle düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, törende, Yemen'in birleşmesinden önceki Güney Yemen bayrağının yanı sıra GGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin resimleri taşındı.

GGK Sokotra Sorumlusu Rafet es-Sakali ise askeri geçit törenini, "devletlerini ve kimliklerini geri kazanmak için mücadele eden güney halkının verdiği mücadelelerinin bir ifadesi" şeklinde değerlendirdi.

GGK'ye bağlı silahlı unsurların, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmesinin ardından bölgede ilk kez askeri geçit töreni düzenliyor.

Yemen hükümeti ise sık sık yaptığı açıklamalarda, GGK'nin Sokotra'daki askeri isyanının bir an önce sona ermesi, bu güçlerin bölgeden ayrılması ve ildeki durumun normalleşmesi çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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