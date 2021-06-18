Yemen'de BAE destekli güçler, hükümetle yürütülen Riyad Anlaşması görüşmelerini askıya aldı
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Yemen'de BAE destekli güçler, hükümetle yürütülen Riyad Anlaşması görüşmelerini askıya aldı

Yemen'de BAE destekli güçler, hükümetle yürütülen Riyad Anlaşması görüşmelerini askıya aldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK), Riyad Anlaşması'nın uygulanması çerçevesinde hükümetle yürütülen görüşmeleri askıya aldığını duyurdu.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK), Riyad Anlaşması'nın uygulanması çerçevesinde hükümetle yürütülen görüşmeleri askıya aldığını duyurdu.

GGK Sözcüsü Ali el-Kesiri yayımladığı yazılı açıklamada, hükümet güçlerini, Hadramevt ilindeki GGK Yerel Yönetim Başkanı Cafer Ebu Bekr ve yardımcısı Hasan Salih el-Amudi'nin de aralarında olduğu GGK yöneticilerini gözaltına almakla suçladı.

Gözaltıların, Şebva ilinde hükümet güçlerine ait askeri kontrol noktasından geçişler sırasında gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, "Buna karşılık GGK, Riyad Anlaşması'nın uygulanması çerçevesinde hükümetle yürütülen görüşmelere katılmayı askıya aldı." ifadeleri kullanıldı.

Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Riyad Anlaşması görüşmeleri

Suudi Arabistan'da Riyad yönetimi gözetiminde, iki hafta önce Riyad Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili taraflar arasında görüşmeler başlamıştı.

Yemen'de 18 Aralık 2020'de 24 bakanlığın kuzey ve güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı, Muin Abdulmelik başbakanlığında yeni hükümet kurulmuştu.

Hükümet, BAE destekli GGK ve meşru hükümet arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulmuştu.

Hükümetin kurulmasından sonra sükunete kavuşan siyasi ortam, hükümet ile BAE destekli GGK arasında son dönemde karşılıklı gözaltılar ve eş zamanlı başlayan silahlı çatışmalarla yeniden gerilmişti.

Suudi Arabistan ve Birleşmiş Milletler gözetiminde imzalanan bu anlaşma, "hükümetin kurulmasının yanı sıra hükümete ve GGK'ye bağlı tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlanması, esirlerin değişimi" gibi maddeler içeriyor.

Ancak anlaşmanın güvenlikle ilgili maddesinde, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hala somut bir ilerleme kaydedilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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